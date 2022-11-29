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Indiana racks up postseason honors

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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Despite the disappointing 2022 season, Indiana has begun allocating postseason honors from the Big Ten.

While in large part collective efforts came up short, there were individual players that kept Indiana's head above water for some parts of the season. Mainly defensively and on special teams.

Linebackers Dasan McCullough, Cam Jones, and Aaron Casey were chosen to the All-Big Ten defensive team along with defensive back Tiawan Mullen.

Punter James Evans, kicker Charles Campbell, and Jaylin Lucas were chosen to the All-Big Ten special teams.

Lucas was also chosen as the Rodgers-Dwight Return Specialist of the year, the first of likely many return game accolades the true freshman will get.

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