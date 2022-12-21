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Indiana inks commitment from UMass OL transfer Max Longman

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana inks commitment from UMass OL transfer Max Longman. (UMass Athletics)
Indiana inks commitment from UMass OL transfer Max Longman. (UMass Athletics) (UMass Athletics)

Indiana added another member to its 2023 class with the commitment and signing of UMass offensive lineman transfer Max Longman.

Longman signed with Indiana on Wednesday over offers from Memphis, Miami (OH), Toledo, Ball Sate, Central Michigan, East Carolina and others.

Longman had a prior relationship with Indiana offensive coordinator Walt Bell from his time at UMass before coming to Indiana last year.

Longman brings with him 25 career starts and two years of eligibility left. He is listed at 6-foot-4 and 315 pounds.

Longman was a former two-star recruit from Portage, Michigan.

He becomes the fourth member of Indiana's 2023 class that joins the Hoosiers from the transfer portal.

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