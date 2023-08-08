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Former Wisconsin OL Drew Evans to join Indiana football
Mason Williams
•
TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
On Tuesday evening, Indiana announced the addition of Fort Akinson, Wis. offensive line product Drew Evans.
Evans will be on scholarship, per source.
Standing 6-foot-4 and checking in at 300 pounds according to IU’s roster, Evans spent last season in the Wisconsin football program. In his one season with the Badgers, Evans did not see any playing time.
Per the Daily Union, he spent his one season in Madison as a preferred walk-on.
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Evans was a three-sport athlete in high school, earning All-Conference honors in football, was a regional champion in shot put and discus and also played basketball.
Evans follows former Badger OL coach Bob Bostad on the move from Madison to Bloomington this season.
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