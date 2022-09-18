News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-18 10:57:40 -0500') }} football Edit

Final Thoughts: Western Kentucky

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

After Saturday's win saw Indiana comeback from a first-half deficit for the third straight week, the Hoosiers are 3-0.

That's right. Somehow, someway, the team that trailed Illinois by six, Idaho by 10, and Western Kentucky by seven at the half is undefeated a quarter of the way into the young season.

Plenty of interesting nuggets to dive into from this one, so I'll do my best. Here's some of my final takeaways from Indiana's 33-30 victory over the Hilltoppers.

Charles Campbell's right leg was a key factor in Indiana's victory over the Hilltoppers on Saturday.
Charles Campbell's right leg was a key factor in Indiana's victory over the Hilltoppers on Saturday.
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}