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Coach Q&A: Walt Bell, Chad Wilt recap Illinois win, look ahead to Idaho

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Indiana coordinators Walt Bell and Chad Wilt recap Indiana's win over Illinois and look ahead to Idaho.

Above are the full Q&As.

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