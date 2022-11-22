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{{ timeAgo('2022-11-22 09:17:24 -0600') }} football Edit

Coach Q&A: Walt Bell, Chad Wilt Preview Purdue

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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Indiana coordinators address the media ahead of the Hoosiers’ matchup with Purdue this Saturday.

Above are the full Q&As.

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