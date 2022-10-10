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Coach Q&A: Tom Allen recaps Michigan, talks of Rod Carey

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Indiana head coach Tom Allen met with the media on Monday for his weekly presser.

He recapped Michigan, took a brief look ahead to the matchup this weekend with Maryland, and spoke on the coaching change to Rod Carey after Darren Hiller's firing.

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