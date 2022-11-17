News More News
{{ timeAgo('2022-11-17 10:00:02 -0600') }} basketball Edit

Coach Q&A: Mike Woodson previews first road test of season at Xavier

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Indiana head coach Mike Woodson previews Friday's road matchup with Xavier as part of the Gavitt Games.

Above is the full Q&A.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}