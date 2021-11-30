 TheHoosier - Coach Q&A: Mike Woodson discusses double OT loss to Syracuse
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Coach Q&A: Mike Woodson discusses double OT loss to Syracuse

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Coach Mike Woodson speaks with the media after Indiana's 2OT loss to Syracuse in the Hoosier's first road game of the season.

Above is the full Q&A.

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