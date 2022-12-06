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Coach Q&A: Mike Woodson discusses changes needed following Rutgers loss

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana head coach Mike Woodson recaps the loss to Rutgers in the Big Ten opener and discusses the changes needed with Nebraska and Arizona coming up.

Above is the full Q&A.

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