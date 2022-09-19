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Coach Q&A: Chad Wilt and Walt Bell recap WKU, preview Cincinnati

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Indiana coordinators Chad Wilt and Walt Bell discuss the Hoosier's win over Western Kentucky and look ahead to Saturday's matchup with the Bearcats.

Above are the full Q&A's.

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