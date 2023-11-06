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Cam Camper out for year after season-ending procedure

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Cam Camper's season is over after he had a procedure done over the weekend, Tom Allen announced on Monday.

The procedure is related to the same injury situation Camper dealt with last season – a torn ACL that ended his 2022 campaign heading into the final third of the year.

Allen said Indiana wanted to get the knee injury situation "cleaned up" to best prepare him for his future.

Camper hauled in 17 catches for 285 yards and a touchdown this season.

Camper has missed time sporadically this season, and was listed as questionable for Indiana's week 10 matchup versus Wisconsin. However, Camper did not dress out for the contest and was seen on crutches.

This story will be updated with more information as it's made available.

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