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Behind Enemy Lines: Purdue

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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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The Indiana football program heads into its final week of the regular season looking to end the year on a two-game winning streak.

The Hoosiers host the Purdue Boilermakers on Saturday for the Old Oaken Bucket and to win back-to-back trophy games to end the season.

TheHoosier.com goes in-depth with BoilerUpload.com's publisher Travis Miller to get a better look at Purdue and the matchup.

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