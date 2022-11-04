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Behind Enemy Lines: Penn State

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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I was lucky enough to talk with Dylan Callaghan of Penn State Rivals ahead of Saturday's game with the Nittany Lions.

Penn State is having a great season and they come into Bloomington after nearly pulling off the upset against Ohio State last weekend. Led by a solid defense and veteran quarterback Sean Clifford, the Nittany Lions have been a force to be reckoned with.

Below is the full exchange.

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