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football
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Behind Enemy Lines: Nebraska
Keegan Nickoson
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TheHoosier
Staff Writer
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.
We at TheHoosier were lukcy enough to speak with publisher of Inside Nebraska, Zack Carpenter ahead of Indiana's Big Ten matchup with the Cornhuskers.
Carpernter filled us in on all things Nebraska and what to expect from Saturday's game in Lincoln.
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