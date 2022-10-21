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2024 top-50 guard Rakease Passmore schedules Indiana official visit

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Class of 2024 four-star wing from Combine Academy (NC) Rakease Passmore has scheduled an official visit to Indiana, his coach confirms with TheHoosier.com.

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