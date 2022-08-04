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2024 top-30 wing Liam McNeeley sets Indiana official visit

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Class of 2024 wing Liam McNeeley has set his official visit to Indiana.
Class of 2024 wing Liam McNeeley has set his official visit to Indiana. (Rivals.com)

Class of 2024 wing Liam McNeeley of Montverde (Fla.) Academy and Drive Nation AAU has been one of the most impressive rising juniors this summer and has officially set his junior year official visit to Indiana.

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