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Spring Practice Q&A: Curt Cignetti (4/2/24)
Mason Williams
•
TheHoosier
Senior Writer
BLOOMINGTON, Ind. – Indiana football head coach Curt Cignetti met the media on Tuesday morning following the Hoosiers' sixth practice of the spring.
Below is his full Q&A.
–––––
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