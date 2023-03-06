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Quick Hitters: Takeaways From IU's Win Over Michigan

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana completed the season-sweep of Michigan on Sunday with a 75-73 win over Michigan in overtime on Senior Day.

Indiana finishes the regular season at 21-10 overall and 12-8 in the Big Ten.

The Hoosiers head into the Big Ten Tournament with the No. 3 overall seed and will play on Friday night at 9 pm ET.

Here are the main takeaways from Indiana's overtime win over Michigan:

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