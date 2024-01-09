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IUBB Postgame Q&A: Mike Woodson talks loss to Rutgers

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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PISCATAWAY, N.J. – Indiana head coach Mike Woodson met the media to discuss the Hoosiers' loss to Rutgers on Tuesday night.

Above is his full Q&A.

(Video courtesy of TheKnightReport.com)

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