News More News
{{ timeAgo('2022-11-03 15:43:00 -0500') }} football Edit

Coach Q&A: Tom Allen gives final preview of Penn State

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Indiana head coach Tom Allen discusses the final few aspects of the Penn State' matchup ahead of Saturday.

Above is the full Q&A.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}