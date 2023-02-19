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Coach Q&A: Teri Moren, Parrish and Berger Talk Emotional Senior Day Win

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Indiana head coach Teri Moren, along with players Sydney Parrish and Grace Berger, met with the media following Indiana's 83-60 Senior Day victory over Purdue on Sunday afternoon.

Above is the full Q&A.

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