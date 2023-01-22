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Coach Q&A: OL Coach Bob Bostad introductory press conference

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana's new offensive line coach Bob Bostad spoke to the media for the first time on Sunday morning.

Above is the full Q&A.

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