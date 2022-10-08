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Video Recap: Hoosier Hysteria

Kyler Staley • TheHoosier
Basketball Recruiting Analyst
@kylerstaley

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Kyler, Keegan, and Kevin recap the 2022 Hoosier Hysteria.

Full video above.

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