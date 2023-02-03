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Player Q&A: Trey Galloway previews Purdue

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Trey Galloway met with the media on Friday to discuss Indiana's upcoming matchup with Purdue.

Above is the full Q&A.

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