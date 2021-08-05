 TheHoosier - ISB 8/5/2021: Joined by Dustin Schutte, Matt Taylor, & Ryan Brandell
News More News
{{ timeAgo('2021-08-05 07:51:49 -0500') }} football Edit

ISB 8/5/2021: Joined by Dustin Schutte, Matt Taylor, & Ryan Brandell

John Alden • TheHoosier
Producer

ISB 8/5/2021: Joined by Dustin Schutte, Matt Taylor, & Ryan Brandell

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}