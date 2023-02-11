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Indiana to Hire Matt Guerrieri as Co-Defensive Coordinator, Safeties Coach

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana is set to hire Matt Guerrieri as its new co-defensive coordinator and safeties coach, sources confirmed to TheHoosier.com.

ESPN’s Adam Rittenberg had the initial report.

Guerrieri replaces Jason Jones who left last month to join North Carolina’s program.

Indiana to hire Matt Guerrieri as co-defensive coordinator, safeties coach. (WRALsportsfan.com)
Indiana to hire Matt Guerrieri as co-defensive coordinator, safeties coach. (WRALsportsfan.com)

Guerrieri was hired at Tulsa just last month where he joined head coach Kevin Wilson, whom he coached with at Ohio State where he was a senior advisor and defensive analyst.

Prior to his move to Ohio State last year, Guerrieri was on staff at Duke from 2012 to 2021. He spent time as both the safeties coach and co-defensive coordinator during his tenure at Duke.

In 2020, he was a finalist for the American Football Coaches Association’s assistant coach of the year.

Guerrieri got his start as a defensive graduate assistant coach at Lenoir-Rhyne University in 2011.

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