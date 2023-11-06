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Indiana's Aaron Casey named Big Ten Defensive Player of the Week

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Zach Browning • TheHoosier
Staff Writer
@ZachBrowning17

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BLOOMINGTON, Ind. - Monday morning, sixth-year senior linebacker Aaron Casey was named Big Ten Defensive Player of the Week.

In a 20-14 win at home against Wisconsin on Saturday, Casey tallied nine tackles, four tackles for a loss, two sacks and a forced fumble. Based on his performance against the Badgers, Casey also received the game ball from his head coach Tom Allen after the game.

For more on Casey's dominant performance against Wisconsin.

Casey's four tackles for a loss against the Badgers were the most by a Hoosier since 2016.

The last Hoosier to win Big Ten Defensive Player of the Week was Micah McFadden in December of 2020.

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