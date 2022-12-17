News More News
{{ timeAgo('2022-12-17 10:12:23 -0600') }} basketball Edit

Indiana Basketball @ Kansas - After the Game with Todd Leary

Jim Coyle • TheHoosier
Publisher
@jimcoyleISB
Indiana University '91 BA Speech Communication, former television sports anchor at WLKY-CBS, WJFW-NBC, KNDU-NBC, current host on Indiana Sports Beat Radio and "After The Game" with Todd Leary

Joined by special guest country music star Clayton Anderson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}