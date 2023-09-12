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Game Week Pressers: OC Walt Bell, DC Matt Guerrieri (Week 3 vs. Louisville)

Pizza with scratch made dough, imported Italian flour. Mac bows, Tot bowls.
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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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Indiana football coordinators Walt Bell and Matt Guerrieri met with the media on Monday to discuss Indiana State, Louisville and more.

Above are their full Q&As.

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