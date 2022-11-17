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Coach Q&A: Tom Allen gives final preview ahead of IU-Michigan State

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Tom Allen sat down with reporters on Thursday to give a final update and preview of this weekend's contest with Michigan State.

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