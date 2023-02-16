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Coach Q&A: Teri Moren Talks Win Over No. 12 Michigan — IU’s 9th Ranked Win

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Indiana women’s head coach Teri Moren discusses IU’s 68-52 win over No. 12 Michigan. It is Indiana’s ninth ranked win of the season, most in the entire country.

Above is the full Q&A.

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