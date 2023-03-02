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Coach Q&A: Teri Moren Previews Indiana's Big Ten Tournament Draw

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana women's head basketball coach Teri Moren previews the Big Ten Tournament.

The Hoosiers play at 12:30 ET on Friday and will face the winner of 8-seed Michigan State and 9-seed Nebraska.

Above is the full Q&A.

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