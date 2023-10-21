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Coach Q&A Presser: Tom Allen talks loss to Rutgers

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Indiana head coach Tom Allen met the media to discuss Indiana's ... Rutgers on Saturday.

Above is his full Q&A.

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