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Coach Q&A Presser: Rod Carey, Matt Guerrieri (Week 10 vs. Wisconsin)

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Indiana coordinators Rod Carey and Matt Guerrieri met the media on Monday to discuss Penn State and preview Wisconsin.

Above are their full Q&As.

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