BLOOMINGTON, Ind. – Indiana's 2025 offensive line has added another recruit on Monday afternoon. Interior offensive lineman Evan Parker, a three-star guard out of Carmel (IN) High School, pledged his commitment to the in-state Hoosiers. After a visit earlier this spring semester, Parker took to social media on Monday to announce his decision. Standing 6-foot-3 and 305 pounds, Parker is the second O-lineman to commit to Bob Bostad, Curt Cignetti and the Indiana program so far. Five days ago, Indiana added Illinois-based OL Matt Marek, a fellow three-star trench piece.

