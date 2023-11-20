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Postgame Q&A: Woodson, Indiana players talk win over Louisville

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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NEW YORK – Indiana's Mike Woodson, Xavier Johnson and Kaleb Banks met the media after Indiana's 74-66 win over Louisville.

Above are the full Q&As.

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