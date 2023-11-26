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Postgame Q&A: Woodson, Indiana players talk win over Harvard

Tyler Smith • TheHoosier
Senior Writer
@TylerSmith_ISL

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INDIANAPOLIS -- Indiana's Mike Woodson, Mackenzie Mgbako and Kel'el Ware met the media after Indiana's 89-76 win over Harvard.

Above are the full Q&As.

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