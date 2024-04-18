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Postgame Q&A: Curt Cignetti addresses media after IU's spring game
TheHoosier.com Staff
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BLOOMINGTON, Ind. – Indiana football head coach Curt Cignetti met the media after Thursday night's spring game.
Below is the full Q&A.
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