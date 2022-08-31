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Player Q&A: Cam Jones, Tiawan Mullen preview IU's defense vs Illinois

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana linebacker Cam Jones and cornerback Tiawan Mullen discuss defensive gameplan ahead of season-opener against Illinois.

Above are the full Q&As.

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