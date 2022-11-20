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{{ timeAgo('2022-11-20 19:10:54 -0600') }} basketball Edit

Opposing Q&A: Travis Steele recaps loss to Indiana

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Miami (OH) head coach Travis Steele met with reporters following Indiana's 86-56 win over the Redhawks on Sunday evening.

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