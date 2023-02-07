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Opposing Q&A: Steve Pikiell discusses Indiana's victory over Rutgers

Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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Rutgers head coach Steve Pikiell met with the media following Indiana's 66-60 victory over the Scarlet Knights on Tuesday night.

Above is the full Q&A.

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