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Moren, Parrish on buzzer-beater loss to No. 6 Iowa: 'We just kept fighting'

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana women's basketball coach Teri Moren and guard Sydney Parrish discusses loss to No. 6 Iowa on a buzzer-beater.

Indiana ends the regular season at 26-2 overall and 15-2 in Big Ten play.

The Hoosiers will be the No. 1 overall seed in the Big Ten Tournament March 1-5 at the Target Center in Minneapolis.

Above are the full Q&As.

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