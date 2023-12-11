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Defensive back Jordan Grier recommits to Indiana
Zach Browning
•
TheHoosier
Staff Writer
BLOOMINGTON, Ind. - Monday afternoon, defensive back Jordan Grier took to 'X' to announce that he is withdrawing his name from the transfer portal and is returning to Indiana for his final year of eligibility.
Grier initially entered his name into the transfer portal on December 5, becoming the second Hoosier to enter their name into the portal following the hire of Curt Cignetti.
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Throughout his career with the Hoosiers, Grier has appeared in 29 games. The Ellenwood, Georgia native has tallied 34 tackles with two tackles for a loss during his time in Bloomington.
Grier returns to Bloomington after a season with Indiana in which he was forced to step up in the absence of sixth-year senior Noah Pierre. When Pierre went down with a season-ending injury in late October, Grier was forced to step up in the secondary. G
With one year of eligibility remaining, Grier provides the Hoosiers with an experienced defensive back in a secondary that otherwise lacks a lot of collegiate experience.
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