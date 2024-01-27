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IUBB Postgame Q&A: Woodson, Mgbako talk Indiana's loss to No. 10 Illinois

Tyler Smith • TheHoosier
Senior Writer
@TylerSmith_ISL

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CHAMPAIGN, Ill.- Mike Woodson and Mackenzie Mgbako met with the media after Indiana's 70-62 loss at Illinois. Below are the full Q & A's.

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