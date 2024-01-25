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Indiana spring football game to return, date set for Thursday, Apr. 18

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Mason Williams • TheHoosier
Senior Writer
@mvsonwilliams

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BLOOMINGTON, Ind. – Mark your calendars for the first spring football game in quite some time for Indiana.

Thursday night, the team's official account posted an initial date to save regarding the Hoosiers' inaugural spring game of the Curt Cignetti era.

The game will kick off Thursday, April 18 at 8:00 p.m inside Memorial Stadium in Bloomington. Player warm-ups for the intrasquad scrimmage will begin at 7:30 p.m.

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Spring football games make their return for the first time in recent memory, as previous head coach Tom Allen purposely didn't hold public spring games for most of his tenure in order to prevent opponents scouting the Hoosiers ahead of time.

Now, the first in the new era of IU football takes place on an already packed weekend, with the annual Little 500 races running Friday, April 19 and Saturday, April 20.

More details are not yet available, but this story will be updated once they become public.

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