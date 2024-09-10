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Indiana Sports Beat Radio Tuesday Sept 10th, 2024.
Jim Coyle •
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Indiana University '91 BA Speech Communication, former television sports anchor at WLKY-CBS, WJFW-NBC, KNDU-NBC, current host on Indiana Sports Beat Radio and "After The Game" with Todd Leary
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Joined by Mike DeCourcy, Chronic Hoosier, and Travis Miller (Boiler Upload).
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