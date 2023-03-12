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First Impression: What to make of IU's first round matchup with Kent State

Your Butcher & Baker no matter where you live. (1915 S Walnut St, Bloomington, IN)
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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Indiana received the 4-seed in the Midwest Region of the NCAA Tournament and will play the 13-seed Kent State Golden Flashes on Friday in Albany, NY.

The Golden Flashes finished 28-6 overall and 15-3 in the MAC, including their MAC Conference Tournament Championship.

Kent State's head coach Rob Senderoff was an assistant coach under Kelvin Sampson at Indiana (2006-08).

Here is a first impression look at some of the key stats, players, trends and more for Kent State.

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