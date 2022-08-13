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Elite 2025 guard Jalen Haralson schedules two return visits to Indiana

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Class of 2025 Fishers (Ind.) guard Jalen Haralson has scheduled two return visits to Indiana.
Class of 2025 Fishers (Ind.) guard Jalen Haralson has scheduled two return visits to Indiana.

Class of 2025 Fishers (Ind.) guard Jalen Haralson has scheduled two return visits to Indiana, he confirms with TheHoosier.com.

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