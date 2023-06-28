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WHAT IT MEANS: Indiana up to 12 commits following Clark, Caliste pledges

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Alec Busse • TheHoosier
Associate Publisher
@alec_busse
Alec Busse is the associate publisher of the Hoosier, the Indiana Rivals website. Alec is the lead reporter for Indiana football and men's basketball for the Hoosier and coordinates all content.
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